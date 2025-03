Fanpage.it - Inzaghi rivela il calvario di Thuram: “Da un mese gioca solo grazie a infiltrazioni e antidolorifici”

Il vistoso calo di rendimento di Marcusnel 2025 (2 gol in 14 partite) è stato finalmente spiegato da Simonenella conferenza pre Feyenoord di Champions League: "Ha un problema alla caviglia che non lo fa allenare come si deve.a punture e antidolorifici". Eppurenon lo toglie mai dal campo: "Per noi è untore troppo importante"