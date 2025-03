Sport.quotidiano.net - "Inzaghi favorito, Conte certezza. Juve confusa e assente con Motta"

Un urlo più famoso di quello di Munch. E il suo opposto: quando Marco Tardelli segnava e gridava nella finale trionfale di Spagna 1982, era agli antipodi dell’angoscia, esprimeva gioia in purezza. Sono passati quasi 43 anni, eppure i ricordi di quella vittoria restano impressi nella memoria di tutti. "Quell’urlo è stato un po’ il simbolo della Nazionale campione – dice il numero 14 azzurro entrato nella storia – ma tutto il resto è stato meraviglioso". Come si passò in quattro partite daì tre pareggi e dal silenzio stampa al tripudio? "Non fu qualcosa di casuale. C’era tutto quello che serviva: carattere, tecnica, compattezza di gruppo. Fu il punto più alto di un cammino iniziato nel 1976 con Bearzot. Lui fu la vera guida di quella Italia. Noi giocatori ci fidavamo l’uno dell’altro. Era come una grande famiglia, che Bearzot era riuscito a costruire con belle parole, coraggio, onestà e anche severità.