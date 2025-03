Dilei.it - Invecchiare senza bisturi: condanna o privilegio?

Leggi su Dilei.it

Una settimana fa sono riuscita a vedere il film The Substance con una magistrale Demi Moore, pellicola, che, sono sincera, pensavo le valesse l’Oscar, e, probabilmente se il ruolo principale fosse stato interpretato da un maschio sarebbe successo. Eh no guardate non sono una di quelle che grida alla discriminazione di genere per ogni parola espressa o pensiero mal veicolato, ma quando a cambiarsi i connotati, ad invecchiarsi o ad imbruttirsi sono gli uomini si grida al genio, nel caso di una donna, quasi quasi sembra dovuto, ed invece non lo è. Perché la verità è che quella parte a Demi Moore deve essere costata parecchio, una trasformazione fisica che ogni giorno sul set deve essere stata molto impegnativa, e voi direte “pensa a quelli che lavorano in miniera, quelli sì che si massacrano fisicamente”, ma naturalmente stiamo parlando di un impegno mentale che vede il tuo corpo deperire sotto le mani di abili make up artist, ma consapevole che quella sia la strada che tutti prima o poi percorreremo.