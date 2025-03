Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, nuovi campi e si punta al quinto Slam: “Noi come Sinner”

Leggi su Lapresse.it

Glidi tennis avogliono diventare ilsulla scia dei successi in campo di Jannik. E intanto, nell’edizione del, si allarga il palcoscenico dell’Atp Masters 1000 nella Capitale. L’impianto del Foro Italico da quest’anno, infatti, avrà trein più. Binaghi: “Puntiamo a 400mila paganti”“Vogliamo far conoscere agli spettatori le grande novità dell’edizione. E’ il più grande progetto di ampliamento della storia del site degli, questo contesto giustifica ampiamente questa grande novità”, ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nel presentare il nuovo progetto che prevede i treall’interno dello stadio dei Marmi.“A parte i due anni del Covid la crescita è stata continua e costante, c’è stata solo una impennata in questi ultimi due anni con i risultati sportivi dei nostri italiani.