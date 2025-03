Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, il nuovo progetto per il Foro Italico: tre campi allo stadio dei Marmi

Leggi su Lapresse.it

A poco meno di due mesi dall’inizio del torneo, è stato presentato adalla Federazione Italiana Tennis Padel (Fitp) ildi ampliamento delper glid’Italiadi tennis, che prenderanno il via il prossimo 7 maggio. Per la prima volta, si giocherà anche all’interno dellodei, con tre. “È il più grandedi ampliamento della storia del site degli, questo contesto giustifica ampiamente questa grande novità”, ha dichiarato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. “Puntiamo per quest’anno alle 400mila presenze paganti e in due o tre anni di superare un miliardo di euro di impatto economico sul territorio”, ha aggiunto, rimarcando che dal 2014 al 2024 gli spettatori dal vivo deglisono più che raddoppiati.