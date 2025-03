Tvplay.it - Inter, non solo Nico Paz: un altro attaccante per Inzaghi

La dirigenza nerazzurra programma il futuro, nel mirino un giovane della Serie A: i dettagli.I risultati dell’tengono alto l’umore della squadra e di tutto l’ambiente nerazzurro. Gli uomini di Simonevincono e convincono, primi in classifica in campionato e in vantaggio in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Feyenoord. Contro il Monza è arrivata la vittoria numero 18 in campionato, che conferma la vetta della classifica con un punto di distanza dal Napoli e tre dall’Atalanta., nonPaz: unper(LaPresse) tvplay.itUna stagione positiva figlia di un progetto iniziato orma diversi anni fa e che la dirigenza dall’non vuole far crollare. I vertici nerazzurri stanno infatti iniziando a vagliare tutte le opzioni possibili per la prossima stagione, tenendo d’occhio alcuni giovani prospetti che potrebbero rinforzare la rosa die, perché, magari rappresentare il futuro a lungo termine del club.