Calciomercato.it - Inter, Napoli e Atalanta a pari punti: spareggio scudetto, ecco cosa succederà

Leggi su Calciomercato.it

Tre squadre in trein testa alla classifica di Serie A e il rischio concreto di un arrivo in volata: tutte le regole per l’eventuale61,60,58. Questa la situazione in Serie A quando mancano appena dieci giornate al termine del campionato.: tutte le regole per lo(LaPresse) – Calciomercato.itLa corsasarà probabilmente una lunga volata tra le tre compagini che in questo momento comandano la classifica con la possibilità, tutt’altro che remota, di un arrivo a. Tutto chiaro su quel che succederebbe nel caso in cui due squadre arrivino alla fine della 38esima giornata amerito: saranno loro a giocarsi il tricolore in unoda disputarsi in casa della squadra in vantaggio negli scontri diretti.