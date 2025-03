Panorama.it - Inter, la corsa in Champions League vale il doppio dei ricavi del Triplete

L'gioca per la gloria e per la borsa. Il traguardo dei quarti di finale della, a un passo nelconfronto con il Feyenoord, significa per i nerazzurri fare tombola alla voceUefa. Il match di San Siro con gli olandesi12,5 milioni di euro, bonus a disposizione di chi entra nelle magnifiche otto dell'Europa che conta, con proiezione quota 100 nei premi complessivi incassati dalla Uefa. Una cifra record, vicinissima a quella della stagione conclusa con la finale di Istanbul che aveva consentito all'di scrivere a bilancio la bellezza di 101,3 milioni di euro. In caso di passaggio ai quarti di finale della squadra di Simone Inzaghi il parziale, con la speranza di poter andare oltre, è di 98,5 milioni cui bisogna aggiungere i cinque incassi già garantiti dalle sfide casalinghe e il sesto contro il Bayern Monaco (favoritissimo rispetto al Bayer Leverkusen battuto all'andata) che da solo si collocherà non distante dal botteghino da 10,4 registrato nel maggio 2023 per il derby di semifinale contro il Milan.