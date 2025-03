Internews24.com - Inter infastidita dal Feyenoord: Inzaghi ha chiesto due cose alla squadra durante la riunione video

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in vigilia della gara di ritorno c'è un tema che sottotraccia un po' dà fastidio all'Inter: il Feyenoord ha rinviato la gara dello scorso finesettimana in Eredivisie: «Saranno più riposati, il regolamento è questo e loro hanno fatto bene a sfruttarlo. Certo, da allenatore mi sarebbe piaciuto che avessero giocato come noi». Ma la capacità dell'Inter è quella di non appoggiarsi agli alibi. È il messaggio che Inzaghi ha voluto mandare alla squadra ieri mattina, durante l'analisi degli avversari. Due concetti: proviamo a partire forte, così da chiudere il discorso velocemente. E poi, ovviamente, il richiamo alla concentrazione, pur partendo da due gol di vantaggio.