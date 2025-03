Internews24.com - Inter Feyenoord, stop nel riscaldamento per de Vrij! Inzaghi corre ai ripari: si prepara Acerbi? Le ultimissime

di Redazionenelper deai: si? Leda San SiroEra uno dei dubbi principali riguardanti le probabili formazioni per, ma alla fine Simoneaveva scelto Stefan deper guidare la retroguardia nerazzurra nella sfida di oggi in Champions League. L’olandese ha vinto il ballottaggio con Francescoe, nella distinta ufficiale, è schierato come difensore centrale assieme a Pavard e Bisseck.Da Sky Sport riferiscono però un colpo di scena arrivato direttamente dalprepartita a San Siro: durante il torello il centrale olandese pare aver riscontrato un problema fisico. Per questo motivo harotto la suazione e lo staff tecnico nerazzurro ha invitato Francescoad accelerare lazione per poter prendere il suo posto dal 1?.