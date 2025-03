Inter-news.it - Inter-Feyenoord, riecco Frattesi! Chance da non sprecare

Nel ritorno degli ottavi di Champions League a San Siro tra, Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Davide.LA PARTITA – L’questa sera affronterà ilper assicurarsi i quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà a San Siro forte della vittoria per 2-0 ottenuta nell’andata a Rotterdam. Considerato che domenica in campionato ci sarà una sfida decisiva in casa dell’Atalanta, l’allenatore nerazzurro è pronto a effettuare un calcolato turn-over per permettere a chi ha giocato di più di riposare.LE SCELTE – Simone Inzaghi rispetto all’ultima gara con il Monza dovrebbe proporre sei cambi di formazione. Tra questi, tornerà dal primo minuto Davide. Il numero 16 nerazzurro agirà nel ruolo di mezzala destra al posto di Nicolò Barella, diffidato in Champions League e a rischio squalifica per i quarti, e che difficilmente verrà impiegato.