Internews24.com - Inter Feyenoord LIVE 1-0: Thuram toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali e sblocca il match di ritorno!

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 a San Siro per, sfida valevole per ildegli ottavi di finale di Champions League: seguilacon noiTutto pronto a San Siro per, la gara valevole per ildegli Ottavi di Finale di Champions League, dopo il risultato di 0 a 2 maturato nella gara d’andata a Rotterdam. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!3? Prima occasione per l’pesca Frattesi in profondità, la mezzala approfitta del buco di un difensore avversario che sbaglia la scivolata ed entra in area, prova a servire in mezzo Taremi ma ilchiude.4? Mkhitaryan! – Squillo da fuori area col mancino, impreciso Wellenreuther nella presa: il portiere rischia la papera e si rifugia in angolo.