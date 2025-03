Inter-news.it - Inter-Feyenoord, le probabili formazioni per la Champions League

si giocherà oggi alle 21:00 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste leper la partita di oggi, partita di ritorno degli ottavi di finale diCASA – In casa, Simone Inzaghi dovrà fare a meno per la sfida di questa sera ancora di Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Una lista di infortuni piuttosto corposa, che nelle ultime ore ha visto anche l’ingresso di Piotr Zielinski, il quale ne avrà almeno per 45 giorni. Domenica l’giocherà a Bergamo contro l’Atalanta nello scontro diretto in campionato, ecco perché alcune scelte di Inzaghi saranno appunto calcolate e mirate anche a quella partita. Riposeranno tre pezzi da novanta come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che verranno sostituiti da Mehdi Taremi, Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.