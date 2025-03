Ilfattoquotidiano.it - Inter-Feyenoord, Lautaro e De Vrij in dubbio. Inzaghi: “Sommer titolare, non faremo calcoli” | Formazione, orario e dove vederla in tv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non dovremo farevisto il doppio vantaggio, ci vorrà grande lucidità”. Con queste parole Simoneha presentato, in conferenza stampa, la gara di ritorno degli ottavi di Champions League che vede l’affrontare ila San Siro questa sera alle ore 21. All’andata i nerazzurri hanno vinto per 2-0 a Rotterdam grazie ai gol di Thuram eMartinez, ma l’allenatore della squadra campione d’Italia in carica non vuole che i suoi ragazzi prendano l’impegno sottogamba: “Verranno a Milano per crearci difficoltà. Dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo avuto un esempio sabato con il Monza, tutte le partite creano difficoltà: si trovano squadre organizzate”.Per quanto riguarda le scelte diha svelato: “Tornerà, però Martinez ha fatto benissimo.