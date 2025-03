Sololaroma.it - Inter-Feyenoord, Inzaghi punta i quarti: la Champions League in Streaming Gratis e Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Saranno giorni di verdetti in tutte le competizioni europee, con i vari tabelloni che andranno a completarsi in vista deidi finale. Per quanto riguarda lale speranze italiane sono rivolte solamente all’, unica squadra ad essersi qualificata per gli ottavi. Dopo il 2-0 nel match d’andata, la formazione di Simoneaffronterà ilcon un importante vantaggio da gestire e provare ad ampliare in una gara di ritorno che vedrà il calcio d’inizio tra pochi istanti, alle ore 21, in quel di San Siro.Il momento diL’si presenta a questo apmento dopo lo spavento in campionato contro il Monza, superato 3-2 in rimonta dopo che i brianzoli si erano addirittura portati sul doppio vantaggio. Nerazzurri che dunque sono rimasti in vetta alla classifica e sperano di continuare il loro percorso su tutti i fronti, essendo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni.