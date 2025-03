Internews24.com - Inter Feyenoord, Inzaghi fa i conti con l’infortunio di Zielinski: ultimi nodi da sciogliere per l’allenatore nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionedeve fare icon l’assenza didaper la scelta dell’undici titolareUna cattiva notizia per l’dilo impiegava sia come mezzala per fornire supporto a Mkhitaryan, sia come regista in assenza di Calhanoglu. Adesso, il tecnico ha meno opzioni a disposizione a centrocampo fino a maggio. Di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport.SUL SOSTITUTO DI– La prima strada porta dritto a Mkhitaryan, che nelle gerarchie del– e negli equilibri dell’– era già davanti a. Ecco, l’ingaggio del polacco, arrivato da svincolato dopo 8 stagioni al Napoli, era stato pensato proprio a dare respiro all’armeno, 36 anni compiuti a gennaio, oltre che per offrire più soluzioni tattiche (ha giocato anche da play).