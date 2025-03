Internews24.com - Inter Feyenoord, dubbio dell’ultimo minuto per Inzaghi: occhio a quel ballottaggio in difesa!

di Redazioneperin! Le ultime sulla formazione per staseraSembrava già delineata la formazione che aveva in mente di schierare Simoneperdi stasera, ma forse non è così. A San Siro arriva la squadra di Van Persie per la gara valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League (dopo che nel match d’andata i nerazzurri si sono imposti con un secco 0 a 2). Secondo Sky Sport, infatti, può esserci una possibile novità perche riguarda la: Stefan de Vrij, che aveva accusato un lieve affaticamento nei giorni scorsi, potrebbe infatti prendere il posto di Francesco Acerbi.QUOTE– L’di Simonesi gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro ildi Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.