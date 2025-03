Europa.today.it - Inter-Feyenoord, dove vedere la partita in tv: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

A caccia del pass per i quarti di finale. L', dopo il successo per 0-2 a Rotterdam nel match di andata, ospiterà martedì 11 marzo alle 21 a San Siro nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ildi Van Persie. Una gara in cui i nerazzurri, attesi poi domenica dalla.