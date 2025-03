Inter-news.it - Inter-Feyenoord, chiudere l’opera possibilmente senza rischi

stasera alle 21 completa il quadro degli ottavi di finale. Al Meazza si riparte dallo 0-2 di Rotterdam: due gol di vantaggio che però non devono far sottovalutare l’impegno.IL MONZA INSEGNI –arriva a tre giorni da un grossoo: quello preso col Monza.la rimonta da 0-2 a 3-2, la prima vincente della stagione, non sarebbe stato possibile confermare il primato in classifica. E sarebbe stato uno spreco epocale, contro l’ultima già spacciata. Oggi l’obiettivo è il contrario di quanto avvenuto dal 45? in poi di sabato: reggere i due gol di vantaggio. Lo 0-2 di Rotterdam è un buon punto di partenza, ma non dà certo sonni tranquilli. Col rigore di Piotr Zielinski che grida ancora vendetta, perché avrebbe messo un distacco ulteriore fra l’e gli avversari.