Inter-news.it - Inter-Feyenoord, c’è Sommer. Inzaghi rilancia due giocatori – CdS

Leggi su Inter-news.it

giocherà titolare, prima partita dopo l’infortunio alla mano. Ma non sarà l’unica novità.è pronto are due, a caccia di chance per emergere.RIENTRI E RILANCI – Manca sempre meno a, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione bisogna ancora del tutto centrarla, visto lo 0-2 dell’andata, ma Simonefarà le sue scelte anche per far fronte all’impegno importantissimo di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Contro gli olandesi, questa sera a San Siro (qui per tutti gli aggiornamenti), ritorna tra i pali, a distanza di quasi un mese, Yann. Il portiere svizzero, dopo l’infortunio al dito, è perfettamente recuperato e quindi ritornerà ad essere il titolare della portaista.