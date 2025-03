Internews24.com - Inter Feyenoord, cambio a sorpresa Acerbi De Vrij: ecco cos’è successo e il nuovo capitano

di Redazionea pochi istanti dalla partita trae Denella gara di Champions, ilPrimo, grandissimo, colpo di scena in. Come avranno avuto modo di notare i tanti tifosi nerazzurri presenti in quel di San Siro per il big match di Champions League o semplicemente incollati al televisore,ha preso il posto di Stefan De. Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi sul suo profilo X, per l’olandese ci sarebbero stati dei problemi (per il momento ancora di imprecisata natura) nel riscaldamento. Al suo posto quindi, oltre l’ex Lazio in difesa, ilcapitano diventa Dumfries.(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi.