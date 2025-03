Sport.quotidiano.net - Inter a testa bassa e senza calcoli: "Lautaro in dubbio, torna Sommer"

Favorita, vero, ma parecchio ’incerottata’. E quindi obbligata a prestare la massima attenzione in una serata in cui la qualificazione ai quarti di finale sembra già ipotecata dopo il netto 0-2 di sei giorni fa in Olanda. Ma l’sa benissimo che nel calcio nulla c’è di scontato – la sudatissima vittoria contro il Monza fanalino di coda ne è la conferma – e dunque a poche ore dalla sfida di ritorno col Feyenoord a San Siro (ore 21 diretta Sky) l’ordine di scuderia è: "In campofare". Perché buttare all’aria il passaggio del turno sarebbe un clamoroso autogol per una squadra che può sognare il ’Triplete’. Un pizzico d’ansia c’è, non si può nasconderlo. Perché gli olandesi (Paixao), che già tre settimane fa hanno festeggiato su questo campo dopo aver eliminato (entusiasmare) il Milan, nulla hanno da perdere e potranno contare sull’appoggio di ben quattromila tifosi.