Ilfattoquotidiano.it - Intellettuali schierati per la guerra, Galimberti in tv contro la pace “che intorpidisce”. Scurati invoca “lo spirito combattivo” dell’Europa

A Strasburgo l’Unione europea corre spedita inal riarmo dopo 80 anni di, in Italia emergono (o ri-emergono) gliche spingono per una presunta necessità di prepararsi alla. Come se non fossero già sufficienti i politici che sostengono senza alcuna crisi di coscienza il piano Re-Arm Europe di Ursula Von der Leyen, sui media spuntano scrittori e pensatori che con toni apocalittici proclamano l’urgenza di mettere l’elmetto. Niente di troppo nuovo sotto il sole: già dopo l’invasione russa dell’Ucraina i discorsi a favore della resistenza armata hanno riempito lo spazio pubblico, ma ora fanno ancora più impressione perché arrivano a tre anni dallo scoppio del conflitto e quando mai come adesso si è stati così vicini a una. E soprattutto quando a voler spendere 800 miliardi di euro in armi è l’Unione europea.