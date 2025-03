Ilrestodelcarlino.it - Insulti razzisti per posta: "Un episodio che fa male"

"Marocchino di m. e lavativo. Vai a lavorare al tuo paese così non sei un peso per noi italiani". Nasser Hammami, 64 anni, si è ritrovato questo messaggio per, nella buca delle lettere. Una busta firmata dal Comitato Razzista Bolognese. Minacce e offese che hanno colpito e fattoa Nasser e a sua moglie, 65 anni, anche lei finita nel mirino della lettera. "Queste parole mi hanno toccato tantissimo, anche a mia moglie. Non abbiamo nessun nemico in città. Sono offese molto pesanti, anche personali. Ora abbiamo paura che possano venire a casa. Non ci aspettiamo cose belle", prosegue Nasser. Lunedì scorso si è ritrovato ad affrontare questo spiacevole. E a distanza di una settimana rimane ancora il timore che altri avvenimenti simili, di portata razzista, possano verificarsi.