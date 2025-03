Calciomercato.it - “Insulti razzisti da giocatori e tifosi”: la squadra abbandona il campo

Ancora razzismo sui campi di calcio: lail terreno di gioco. Ecco cosa è successoNelle scorse ore, Franco Vazquez è stato squalificato per dieci giornate dal Giudice Sportivo di Serie B perché alla fine del match col Bari dello scorso 15 febbraio, “ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval – in forza ai pugliesi – un insulto espressivo di discriminazione razziale“.“da”: lail(LaPresse) – Calciomercato.itMano pesante, dunque, per il calciatore della Cremonese, per dire no, una volta per tutte al razzismo. Purtroppo però episodi del genere continuano ad essere ancora molto frequenti sui campi di calcio. Un altro grave episodio è stato fatto registrare in provincia di Rovigo, nel corso di un match di Prima Categoria tra il Badia Polesine e il Merlara.