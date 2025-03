Insulti razzisti all' avversario Dieci turni di squalifica a Franco Vazquez

Leggi su Agi.it

AGI - Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Ines Pisano, ha inflitto 10 giornate dia Franco. Il calciatore della Cremonese, al termine della partita del 15 febbraio scorso contro il Bari (finita 1-1 al San Nicola), ha rivolto all'Emile Mehdi Dorval "un insulto espressivo di discriminazione razziale". L'algerino, con cittadinanza francese, aveva lasciato il campo in lacrime e il suo allenatore, Moreno Longo, aveva pubblicamente denunciato quanto accaduto. "Difendo Dorval a spada tratta, mi dispiace enormemente per lui. E sono costretto a fare il nome di. Non si può stare più zitti, davanti a una frase offensiva così grave. 'N.o di mer..' non lo dici a nessuno. A furia di mettere la polvere sotto il tappeto, non si risolve mai niente", si era sfogato il tecnico a fine partita.