Ilrestodelcarlino.it - "Insulti razzisti ai nostri giocatori”: la squadra abbandona la partita

Rovigo, 11 marzo 2025 – In unadi calcio nuovo ‘sfregio’ all’integrazione nello sport. Il deplorevole fatto è accaduto domenica 9 marzo. Al centro sportivo comunale di Badia Polesine (Rovigo) va in scena ladi campionato prima categoria tra la formazione locale dell’US Badia Polesine e la formazione padovana del Merlara. Sul risultato di un 1 a 0 per i padroni di casa a 15 minuti dal termine succede di tutto. La formazione del Merlara, infatti, ha deciso di lasciare il campo da gioco, quale segno di solidarietà e protesta, in quanto alcuni suoidi origine africana, avrebbero subito offese con un fine di discriminazione razziale. L’accusa del Merlara Si tratta di una vicenda che ha lasciato strascichi e valutazioni sul ‘perché’ ancora oggi sui campi da calcio e non solo, possono verificarsi episodi di questo tipo.