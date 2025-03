Secoloditalia.it - Insulti in diretta a Pina Picierno, il giornalista russo senza freni: «La sua bocca puzza di tirannia» (video)

Un attacco accompagnato damolto pesanti è stato rivolto intv nei confronti didalconsiderato molto vicino a Putin, Vladimir Solovyev. «È scesa in campo l’artiglieria pesante», ha detto Solovyev, definendo la vicepresidente del Parlamento europeo una «vergogna della razza umana» che va «contro tutti i principi della democrazia europea». «La sua– ha aggiunto durante un intervento a Rossiya Tv –di». E, ancora, «bestia schifosa» e, in italiano, «idiota patentata». L’attacco, che ha suscitato una diffusa solidarietà nei confronti dell’esponente Pd, arriva all’indomani dell’annullamento della partecipazione di Solovyev alla trasmissione di Massimo Giletti Lo Stato delle cose su Rai3, per la qualesi era spesa sui social.