Insulti alle divise, Paglia a Litizzetto: "C'è un limite a tutto, dovrebbe chiedere scusa ai nostri caduti"

C’è un. Vanno bene l’ironia, la satira, l’audience ma alcuni paletti non vanno oltrepassati. La sparata sguaiata contro ledi Lucianaa Che tempo che fa sul Nove sotto lo sguardo divertito di Fazio non è andata giù al tenente colonnello Gianfranco, medaglia d’oro al Valor militare, oggi consigliere del ministro Guido Crosetto. La comica torinese non ha lesinato offese agli uomini in divisa presa dalla verve pacifista nell’attaccare il nuovo piano di difesa europea. Tra le chicche: “Noi italiani non siamo capaci di fare la guerra. Facciamo cagarissimo a combattere”. E giù battute volgari degne della peggiore retorica arcobaleno, con l’immancabile attacco al ‘nemico’ Vannacci mostrato in vestaglia: “Uno così, a destra e contro i diritti civili, che in confronto Putin è Pannella”.