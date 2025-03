Lanazione.it - Inseguimento da film d’azione: in fuga dai carabinieri si getta nel lago da 30 metri

Arezzo, 11 marzo 2025 –danell’Aretino. Nel tentativo di sfuggire aiche stavano inseguendo l’auto su cui viaggiava con altre tre persone lungo la E45, un uomo, una volta sceso dal veicolo, ha scavalcato la barriera esterna del cavalcavia finendo per precipitare da un’altezza di circa 30. A salvare la vita dell’uomo, l’acqua, seppure bassa, deldi Montedoglio che ha attutito l’impatto. Nella causa l’uomo ha riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita secondo quanto reso noto dai militari dell’Arma che lo stanno piantonando in ospedale. Portati in carcere gli altri tre che viaggiavano sulla stessa auto. Secondo quanto spiegato dall'Arma, tutto ha avuto inizio ieri mattina a Reggello, in provincia di Firenze, dove è stata rubata la vettura.