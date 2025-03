Lanazione.it - Iniziativa sul bullismo a San Giovanni

Arezzo, 11 marzo 2025 – Al Cinema Teatro Masaccio di San, alla presenza del sindaco Valentina Vadi, è andato in scena nei giorni scorsi lo spettacolo teatrale “Ero un bullo”, tratto dall'omonimo libro di Andrea Franzoso e che ha coinvolto oltre 300 studenti delle classi Seconde e Terze della Secondaria di Primo Grado del Comprensivo Masaccio e cinque classi delle Superiori cittadine, l'Isis Valdarno e i Liceida San. Si è trattato del primo momento del Progetto ponte, in continuità tra due ordini di scuole, "Non esistono ragazzi cattivi”, organizzato in sinergia tra l'IC Masaccio e i due Istituti superiori, che ha permesso, dopo la lettura in classe del testo di Franzoso, recepito dagli alunni con particolare interesse, di entrare “dentro” alla storia di Daniel in modo più autentico e profondo, attraverso la finzione teatrale.