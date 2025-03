Ilnapolista.it - Inizia il processo per la morte Maradona: alcune foto delle condizioni di Diego sconvolgono le figlie presenti

Oggi èto ilper ladiArmando, leggenda del Napoli venuto a mancare circa quattro anni fa a causa di un edema polmonare e di una grave insufficienza cardiaca. Secondo l’accusa, l’equipe medica che si occupavasue cure fu negligente: gli imputati rischiano dagli 8 ai 25 anni di carcere per omicidio con dolo eventuale.Leggi anche: Per spiegare il calcio a un alieno basterebbe la gioia dinel riscaldamento pre-partita (El Paìs)Stando a quanto riferiscono i colleghi di “Olé“, durante il primo giorno di udienze al tribunale di San Isidro “si è verificato un momento scioccante che ha lasciato tutti senza parole. Il procuratore Patricio Ferarri ha mostrato un’immaginedi El Diez al momento della sua. «Ecco come è morto