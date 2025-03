Juventusnews24.com - Infortunio Savona, il terzino ce la fa già per Fiorentina Juve? Ci sono ancora speranze: le sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilce la fa per? Ci: le suee le ultime novità verso il match di domenicaDirettamente dalla Continassa arrivano aggiramenti molto importanti riguardo ledi Nicolò, alle prese con il recupero dal suo ultimoe che sta provando a stringere i denti per rientrare il prima possibile.Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport in casac’è una piccola speranza che possa recuperare in tempo per la sfida di domenica in casa della. Seguiranno certamente aggiornamenti.Leggi suntusnews24.com