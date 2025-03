Juventusnews24.com - Infortunio Rouhi: cosa filtra sulle sue condizioni dopo la ripresa degli allenamenti. Novità in vista di Fiorentina Juve

di Marco Baridon nella settimana di. Gli aggiornamenti dal JTC La di Thiago Motta di nuovo in campo nella settimana che porta alla trasferta contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.00. Primo allenamento al JTC la figuraccia dello Stadium contro l'Atalanta. Come appreso da Juventusnews24, arrivano aggiornamenti anche sull'infortunato Rouhi: il terzino bianconero ha svolto un lavoro personalizzato alla Continassa. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni per il possibile recupero già per domenica.