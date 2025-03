Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, definiti i tempi di recupero del centrocampista brasiliano. Tutte le novità

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juventus in vista della prossima sfida di campionato in casa della Fiorentina. Tra questi anche Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è ancora alle prese con il suo ultimo problema fisico e sicuramente non recupererà in tempo per la trasferta di domenica. L'ex Aston Villa si rivedrà soltanto dopo la sosta per le nazionali.