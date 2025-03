Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, lavoro personalizzato alla ripresa degli allenamenti. Cosa filtra sull’esterno portoghese verso Fiorentina Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonal JTC: l’esternorimane in dubbio per la trasferta di FirenzeLaè tornata in campo agli ordini di Thiago Motta per iniziare a preparare la trasferta con la, in programma domenica prossima alle ore 18.00. Prima seduta al JTC dopo la figuraccia con l’Atalanta per i bianconeri.Come appreso dantusnews24, Franciscoha svolto un. Decisivi saranno i progressi dei prossimi giorni per capire se l’esternoè recuperabile già per la trasferta di Firenze.Leggi suntusnews24.com