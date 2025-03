Spazionapoli.it - Infortuni Napoli, ULTIM’ORA dall’infermeria: lo ha appena annunciato Sky

Leggi su Spazionapoli.it

Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport in vista del prossimo impegno del campionato di Serie A, in programma contro il Venezia: cosa trapeladi Castel Volturno.In casaregna l’entusiasmo dopo il ritorno alla vittoria avvenuto in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A, disputato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Ormai, anche Antonio Conte ha sciolto le riserve e mira apertamente allo Scudetto, pur consapevole che servirà uno sforzo importante da parte della squadra, che sembra lasciarsi alle spalle i numerosi imprevisti che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Per questo, sono seguite con enorme attenzioni le novità che arrivano direttamente del centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana dopo la partita di domenica contro la compagine Viola.