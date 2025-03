Juventusnews24.com - Infortunati Juve, in arrivo ottime notizie dalla Continassa: possono rientrare per la Fiorentina! Le ultime dall’infermeria

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, inper la prossima sfida di campionato con la! Le ultimissimeL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto tra le altre cose anche sulla situazionein casain vista del prossimo delicatissimo impegno in casa della.Stando a quanto si apprende dal quotidiano a partire da oggi ed entro le prossime 72 ore si capirà se potranno già essere convocati Savona, Rouhi e Conceicao. Non è da escludere possano farcela già per la sfida del Franchi.Leggi suntusnews24.com