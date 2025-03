Juventusnews24.com - Infortunati Juve, da Savona a Conceicao: novità alla ripresa degli allenamenti. Tutti gli aggiornamenti verso la Fiorentina

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, i bianconeri sono tornati ad allenarsi al JTC: lesu, Rouhi eLantus di Thiago Motta è tornata in campoContinassa per preparare la trasferta con la, in programma domenica prossima alle ore 18.00. Prima seduta al JTC dopo il clamoroso crollo contro l’Atalanta e primianche sul fronte.Come appreso dantusnews24, ancora lavoro personalizzato pere Rouhi: i tre bianconeri rimangono in dubbio pere saranno rivalutati nei prossimi giorni.Leggi suntusnews24.com