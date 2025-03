Thesocialpost.it - Inflazione alta, energia cara, crescita al palo: la tempesta economica perfetta per l’Ue

L’Europa sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. L’Unione Europea si trova a fronteggiare una crisiche sta mettendo sotto pressione i suoi membri, costretti a navigare in acque agitate tragaloppante, costi energetici insostenibili e unaquasi stagnante. L’analisi lucida e spietata di Inside Over mette in luce i principali fattori di questa crisi, che rischia di scatenare una “” per l’economia europea.L’ai massimi storiciIl dato che meglio riassume la difficoltà attuale è l’, che negli ultimi anni ha toccato il livello più alto da quando esiste l’euro. Nel 2022, i prezzi al consumo sono aumentati vertiginosamente, raggiungendo l’8,5% nell’area euro, con punte del 10,9% in Italia. Questo ha avuto un impatto devastante sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese, con circa 96 milioni di europei a rischio di povertà o esclusione sociale.