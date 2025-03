Quotidiano.net - Infiniti Cccp: "Il tour, una cerimonia d’addio"

Ultimi bagliori di un crepuscolo. Quello dell’unico “stato socialista” che è riuscito a portare a compimento il suo piano quinquennale, come ammette il chitarrista Massimo Zamboni parlando di- Ultima chiamata, ilche regala alla più celebrata band sovietica del punk peninsulare il giro di concerti definitivo. Piano quinquennale per davvero, visto che le larghe intese tra le due anime programmatiche della band, Zamboni e la "benemerita soubrette" Annarella Giudici, erano iniziate un paio di anni prima del coinvolgimento del frontman Giovanni Lindo Ferretti e dell’"artista del popolo" Danilo Fatur. Prima la messa all’asta del loro passato- Fedeli alla Linea realizzato dalla mostra Felicitazioni!, poi la serata di gala al Teatro Valli di Reggio Emilia e infine il. Ferretti dice che è stata la "piccola, significante, moltitudine" radunata il 21 e 22 ottobre 2023 al Valli dal nuovo inizio, avanguardia degli oltre 45 mila richiamati in città da Felicitazioni!, a convincerlo.