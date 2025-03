Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells, senza Sinner resta solo Paolini. Fuori anche Arnaldi: nessun italiano qualificato agli ottavi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jasminea difendere i colori italiani sui campi di. La toscana, numero 6 al mondo, ha battuto la rumena Jaqueline Cristian al terzo set dopo un match faticoso (6-4 3-6 6-4 il punteggio finale) che però le garantisce l’accessodi finale. È l’unica azzurra rimasta. E se in campo femminile era prevedibile – Lucia Bronzetti è uscita di scena contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka – in campo maschile ci si aspetta qualcosa di meglio. L’ultima amarezza è arrivata con Matteo, che ha ceduto in due set all’americano Brandon Nakashima (6-2 6-4 il risultato finale).Jannik, non c’ètra i migliori 16 del primo Masters 1000 stagionale.non è in un grande momento di forma. Lo dimostranole sofferenze nel battere Cristian, numero 79 del mondo.