Indian Wells, fuori anche Arnaldi e Bronzetti. Avanza solo Paolini

AGI - Senza Jannik Sinner, l'Italia non riesce a qualificare nessun giocatore agli ottavi di finale del singolare maschile nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in scena sul cemento californiano dicon montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. L'ultimo a resistere è stato Matteo: il 24enne tennista sanremese, numero 35 del ranking mondiale, è stato superato nettamente al terzo turno dallo statunitense Brandon Nakashima, n.33 Atp e 32esima testa di serie, che si è imposto per 6-2 6-4 in appena 74 minuti di gioco. Ottavi raggiunti, invece, da Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, rispettivamente seconda e terza forza del seeding: lo spagnolo ha domato per 6-2 6-4 il canadese Denis Shapovalov (27), lo statunitense si è imposto per 4-6 6-3 6-1 sul cileno Alejandro Tabilo (30).