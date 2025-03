Oasport.it - Indian Wells day 5 e 6: Alcaraz come d’incanto

Lo spagnolo, principale favorito in California, ritrova la magia in uno dei suoi tornei preferiti, dove è in striscia da 14 partite. Si ferma Arnaldi. Raggiunge gli ottavi Paolini, sotto 3-1 nel terzo. Vi aspettiamo in diretta alle 9:30 a TennisMania