Indian Wells 2025 | Nakashima liquida Arnaldi in due set Alcaraz batte Shapovalov

Si interrompe al terzo turno l’avventura di Matteoal Masters 1000 di: l’azzurro, infatti, è uscito di scena contro Brandon. Una partita di fatto mai in discussione, conche, nonostante il buon periodo di forma, reduce anche dal successo contro Andrey Rublev, non è mai riuscito a impensierire l’avversario. Lo statunitense si impone in un’ora e un quarto per 6-2 6-4 e passa in vantaggio negli scontri diretti per due vittorie a una, dopo che Matteo lo aveva battuto a Delray Beach a inizio stagione.TABELLONE E RISULTATIBrandon – Foto CHINE NOUVELLE/SIPA/2502281153: la cronaca diva sotto nel punteggio già nel terzo game, dove si complica la vita con qualche scelta sbagliata ma soprattutto due doppi falli.