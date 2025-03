Indian Wells 2025 Berrettini-Sonego vincono nel doppio Paolini avanti Arnaldi ko

Leggi su Ilfaroonline.it

Sorride l’Italia al Masters 1000 di. Matteoe Lorenzohanno fatto il loro esordio nel tabellone dibattendo, ai sedicesimi di finale la coppia formata dal croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus. I due azzurri si sono imposti in due set abbastanza agilmente con il punteggio di 6-4, 6-3. Al prossimo turnoaffronteranno gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac.anche Jasmine, che vince nel singolare il match valido per il secondo turno del tabellone Wta contro la rumena Jacqueline Cristian. La tennista azzurra ha trionfato in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 e ora agli ottavi sfiderà la russa Ljudmila Samsonova.Sconfitta invece per Lucia Bronzetti, battuta da Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in due set con un netto 6-1, 6-2.