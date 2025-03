Independence Day | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Day: ladeldelDa sempre impegnato a portare al cinema storie di carattere catastrofico come The Day After Tomorrow, 2012 e il recente Moonfall, suo ultimo lavoro, il regista tedesco Roland Emmerich è oggi sinonimo per il grande schermo di distruzione, invasione aliena o attacchi terroristici. Uno dei suoi titoli più famosi a riguardo è senza dubbioDay, che nel 1996 lo consacrò come regista di questa tipologia di opere. Interpretato da Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum e altri ancora, è incentrato su un’armata aliena che arriva nell’orbita della Terra con poco preavviso. Quando le speranze di pace vengono deluse da una serie di attacchi massicci e coordinati in tutto il pianeta, l’umanità si ritrova sull’orlo del baratro.Inizialmente sopraffatti dalla tecnologia avanzata degli alieni inDay, i sopravvissuti sono costretti a trovare un modo per contrastare gli alieni e portare la lotta contro di loro.