Indagine dei carabinieri sull’abbandono scolastico | 122 studenti assenti ingiustificati Denunciati 124 genitori Accertamenti su 141 istituti scolastici del Lazio

Indagini sui minori che non frequentano la scuola dell’obbligoUn dato allarmante emerge dai controlli effettuati daidel: ben 122, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, non hanno mai frequentato la scuola o hanno accumulato numerosi giorni di assenza ingiustificata. Glihanno portato alla denuncia di 124, responsabili di non aver garantito ai propri figli l’istruzione obbligatoria prevista dalla legge.Un fenomeno diffuso su tutto il territorioLe verifiche, che si sono svolte in collaborazione con l’UfficioRegionale, hanno coinvolto 141tra scuole primarie e secondarie. In 38 di questi sono emersi casi di dispersione scolastica, conche non si sono mai presentati in classe o hanno frequentato solo per pochissimi giorni.