Quotidiano.net - Incontro tra Ucraina e Arabia Saudita: Zelensky ottimista sulla pace

"La squadrarimarrà a Gedda per lavorare domani con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto. La posizionedurante l'sarà assolutamente costruttiva". Così il presidente ucraino Voldymyrsu Telegram dopo il "piacevole"con il principe ereditario dell', Mohammad bin Salman. "Grazie - scrive il leader ucraino - per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all'. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere laaffidabile e duratura".