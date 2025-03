Unlimitednews.it - Incontro tra AMG Energia e GNV, Scoma “Sinergie per rifornimento navi a GNL anche a Palermo”

GENOVA (ITALPRESS) – Lo sviluppo ditra AMGe la compagnia digazione GrandiVeloci per consentire il transito dialimentate a gas naturale liquefatto (GNL)dal porto di. É questo uno dei temi trattati oggi nel corso dell’, a Genova, tra il presidente di AMG, Francesco, e l’amministratore delegato di GNV, Matteo Catani.La utility interamente partecipata dal Comune, federata Utilitalia, come è stato sottolineato, si occupa di distribuzione metano, pubblica illuminazione, servizi energetici ed è certificata ESCo: forte dell’esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti incentrati sul gas naturale, ha dato la sua disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro e ad elaborare studi di fattibilità per individuare soluzioni impiantistiche che consentano ildia GNLnel porto cittadino.